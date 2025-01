So haben sich die NEOS seit 2013 entwickelt

Misserfolge in Kärnten und Salzburg

Während bei den Landtagswahlen in Oberösterreich, Tirol und Niederösterreich in den Jahren 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse immer nur ein kleines Plus brachten, verfehlte die Partei bei der Landtagswahl in Kärnten die nötige Fünf-Prozent-Hürde, um ins Parlament zu ziehen. Noch schlimmer kam es bei der folgenden Salzburger Wahl im April 2023. Die Pinken flogen mit einem Minus von 3,07 Prozentpunkten aus der Landesregierung und aus dem Landtag.