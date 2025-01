Was neue Landesregierung im heurigen Jahr plant

Im Gegensatz zum Bund, wo lähmender Stillstand herrscht, werden in der seit zweieinhalb Wochen amtierenden neuen Landesregierung die Ärmel hochgekrempelt. Denn anders als in Wien ist in Graz der politische Fahrplan für die kommenden Monate bereits auf Schiene. Und es werden intensive Wochen, die auf FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, seine schwarze Stellvertreterin Manuela Khom und das übrige Landesratsteam zukommen. Die „Krone“ kennt die wichtigsten Pläne für das erste Halbjahr.