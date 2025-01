Strabag „bevorzugter Bieter“ bei Milliardenprojekt

Strabag weltweit, Zukauf in Australien

Haselsteiner hob in der Aussendung am Freitag auch die Tätigkeit seines Konzerns „weltweit“ hervor, nachdem es in Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine, einhergehender Sanktionen und rund um Konzern-Anteile des russischen Oligarchen Oleg Deripaska Themen für die Firma gibt. Zuletzt kaufte die Strabag jedenfalls auch in Australien einen dort heimischen vor allem im Straßenbau aktiven Konzern auf – bzw. wartet auf die letzten Genehmigungen dafür.