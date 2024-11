Strabag muss fast 2,8 Mio. Euro Strafe zahlen

Österreichs größter Baukonzern Strabag ist in Deutschland zu einer Kartellstrafe verdonnert worden. Wegen verbotener Absprachen bei der Ausschreibung für ein Bauprojekt in Köln hat das deutsche Bundeskartellamt eine Geldstrafe in Höhe von 2,79 Millionen Euro gegen die in der Rhein-Metropole ansässige Strabag AG verhängt.