Krise trifft auch Strabag: „Jammern hilft nicht“

Wärme- und Kühldecken wurden verbaut, eine Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes installiert! Nachdem die rund 200 Mitarbeiter die neue Strabag-Zentrale für Oberösterreich und Salzburg in Linz bereits rund um Weihnachten bezogen haben, stieg am Mittwoch noch die offizielle Eröffnung des Gebäudes, das direkt neben dem alten Standort errichtet wurde. Die dann leer stehende Immobilie wurde mittlerweile dem Boden gleich gemacht. Hier entsteht ein Parkhaus, die Arbeiten haben schon begonnen.