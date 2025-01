Software in Tiroler Heimen nur bedingt kompatibel

Verschiedene Software-Produkte im Einsatz

„Als wirkliche Verbesserung würden wir einen durchgängigen Medikationsprozess in ELGA sehen: Krankenhaus gibt einen Therapievorschlag – Hausarzt ordnet an – verordnete Medikation liegt unmittelbar in der Pflegesoftware im Heim vor – und das alles als elektronischer Prozess ohne Systembrüche mit Papier, Telefon etc.“, so Griener.