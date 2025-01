Mehr Zeit für Bewohner in Tirols Pflegeheimen

Daten der Bewohner müssen nicht neu aufgenommen werden

Die Anbindung der Pflegesoftware an ELGA ermögliche einen direkten digitalen Zugang zu Arztbriefen, Befunden, Impfpässen und Pflegeberichten. So können Daten der Bewohner zeitnah und aktuell aus der ELGA geladen werden. „Das ist insbesondere bei Überstellungen in andere Einrichtungen, welche die Krankengeschichte bisher nicht kannten, von großer Bedeutung“, erläutert die Gesundheits-Landesrätin.