Wer ist der Rechtsextreme, den Musk befreien will?

„Warum sitzt Tommy Robinson in Einzelhaft, nur weil er die Wahrheit gesagt hat? Er sollte freigelassen werden und diejenigen, die diese Justiz-Travestie vertuscht haben, sollten seinen Platz in dieser Zelle bekommen“ postete Elon Musk in der Nacht auf Donnerstag. Dazu teilte er entsprechende Posts und Videos, die Robinson als politischen Gefangener bezeichnen. Die Forderung „Free Tommy Robinson!“ hat der höchst kontroversielle Tech-Unternehmer aus Südafrika auf seinem X-Profil sogar ganz oben „angepinnt“.