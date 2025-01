Justiz spielt keine Rolle in Koalitionsgesprächen

Apropos: Diese Fälle dauern mitunter Ewigkeiten. Siehe Buwog gegen Grasser und Co. Seit 2009 (!) noch immer keine rechtskräftige Erledigung. Im Frühling 2025 soll es so weit sein. Weiters kritisieren Jabloner und Mitstreiter wie Korruptionsbekämpfer Martin Kreutner die Politisierung der Verwaltung generell und auch der Weisungsspitze der Justiz. An dieser steht der Minister. Auf eine vielfach diskutierte unabhängige Generalstaatsanwaltschaft wird man wohl noch länger warten müssen.