Justiz: Auf neue Regierung warten 5 Großbaustellen

Wie sehen das die Parteien?

Aktuell will man potenziellen Regierungspartnern via Medien nichts ausrichten. Die NEOS aber wünschen im Sinne des Kampfes gegen Korruption dringend Reformen, sagt Klubvize Nikolaus Scherak. Es brauche mehr Ressourcen und auch eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft am Ende der Weisungskette.