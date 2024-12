Polizei wappnet sich für die Neujahrsnacht

Die Tage, an denen in Österreich die meisten Polizisten im Einsatz sind: Silvester und Neujahr. Auch heuer wird das so sein, weiß Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die Gefährdungslage sei weiter hoch. Aus Anschlägen wie jenem in Magdeburg will man gelernt haben. Aber auch auf illegale Böller liegt der Fokus.