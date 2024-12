Silvesterwahnsinn startet: Was darf man, was nicht

Moped in Brand geschossen

Und für die Versicherungen ist die Silvesternacht eine der regelmäßig teuersten des Jahres: In Oberösterreich werden im Schnitt Schäden zwischen 400.000 und 500.000 Euro gemeldet. Aus Braunau wird auch schon der erste Sachschaden durch Böller gemeldet: Das Moped eines 58-Jährigen, der es am Abend abgestellt hatte, war in Brand geschossen worden. Polizisten konnten die Flammen zwar ersticken, doch das Zweirad ist ein Totalschaden. Ob es absichtlich oder fahrlässig in Brand geschossen worden war, muss erst geklärt werden.