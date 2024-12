Essen, spielen, schlafen! KAC & VSV im Megastress

Infrarotkabine ist gefragt

Furey fährt auch das Training runter, baut auf gute Regeneration. „Ich überlasse es den Spielern, was sie gerne machen.“ Stürmer Daniel Obersteiner: „Wichtig ist, sofort nach dem Match mit der Regeneration zu beginnen. Ich setze mich immer für 20 Minuten aufs Rad. Am nächsten Tag gehe ich gerne in die Infrarotkabine. Da kann ich gut abschalten.“ Ein guter Schlaf ist auch für Daniel essenziell. „Deshalb lege ich mich am Abend vor dem Match immer auf die Akupunkturmatte oder dehne für 15 Minuten.“