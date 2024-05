So tickt der neue Ober-Adler Tray Tuomie!

Die Vorfahren von Neo-VSV-Coach Tray Tuomie stammen aus Finnland – der US-Boy selbst ist aber in Deutschland hängen geblieben. Mit 23 war der aktuell 56-Jährige einst nach Haßfurt in die 5. Liga gekommen. Dann arbeitete sich der Stürmer hoch bis in die DEL. „Ich hab 2002 sogar einmal drei Spiele für die Eisbären Berlin gemacht, darauf bin ich schon stolz. Mein Highlight aber war in der Saison ´01/02 der Titelgewinn in der DEL 2 mit Bremerhaven.“