KAC-Ass nur für einen Abend nach Dänemark gedüst!

Versteckte Mandel

Am 25. Dezember düst er wieder nach Klagenfurt, obwohl der Abwehrchef verletzt ist. „So kurzfristig konnte man nicht mehr umbuchen.“ Bei den Aabos wird in der Zeit daheim traditionell immer ein Weihnachtspyjama getragen. Am Heiligen Abend wurde wie bei den Dahms Schweinsbraten mit Kartoffeln gespeist. „Ich hatte ein Fünf-Kilo-Stück besorgt, weil wir Besuch haben. Am 25. Dezember gibt’s dann Ente“, erklärt Dahm, der in Kärnten geblieben ist. Ganz wichtig ist in Dänemark die Nachspeise. „Ein Reispudding, in dem eine Mandel versteckt ist. Wer die hat, kriegt ein Extrageschenk.“