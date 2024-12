Urgestein: „Der Fußball ist mein Leben“

„Von dort habe ich die Anzeigetafel im Lehener Stadion gesehen“, erinnert sich der mittlerweile 67-Jährige, der von seiner Tante in der Austria-Jugend angemeldet wurde. Sein Highlight als Kicker war der Gewinn des österreichischen Meistertitels bei den Junioren, zu dem Selner das entscheidende Kopfballtor beisteuerte. Köpfchen bewies er aber auch im Berufsleben. Nach einer Lehre bei einem Sportgeschäft in der Innenstadt fing er im Lager des Herstellers Puma an und übernahm mit 22 Jahren die Leitung.