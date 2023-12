„Der Stier ist mehr als nur ein Hallenturnier“

Der „Salzburger Stier“ scharrt bereits mit den Hufen. Das spürt man nicht nur in der Sporthalle Alpenstraße, wo das Turnier nach dem Umzug von Freilassing seit 1985 stattfindet und sich die Aufbauarbeiten in den letzten Zügen befinden. In der Stadt weisen viele Plakatständer aufs Traditionsturnier (2. bis 7. Jänner) hin.