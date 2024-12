Für diese Ländle-Helden war 2024 Schluss

Christine Scheyer: „Komisch und ungewohnt ist es schon noch“, sagte Christl Scheyer, nachdem sie beim Saisonfinale im März in Saalbach ihren Rücktritt aus dem Skizirkus bekannt gegeben hatte, „aber es ist das Beste für mein Knie. Und darum passt es auch.“ Die Götznerin kämpfte in ihren zehn Jahren im Weltcup mit schweren Verletzungen, kam trotz zwei Kreuzbandrissen immer wieder zurück. In ihren 88 Weltcupeinsätzen fuhr sie 13 Mal in die Top zehn. Zweimal auf das Podest – Rang Zwei holte sie bei der Abfahrt in Courchevel (Fra) im März 2022 und einen Sieg in Zauchensee im Jänner 2017.