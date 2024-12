Mehr Minister? Antwort unserer Leser ist klar

Sollten ÖVP, SPÖ und Neos tatsächlich in den nächsten Wochen noch zur Zuckerl-Koalition zusammenfinden, dann wären sie sehr gut beraten, ein Abstimmungsergebnis wie dieses in ihren Planungen zu beachten. Wenn sie ein Gefühl für die Stimmungslage im Land haben, dann müssten sie ohnehin spüren und wissen, was sie mit einer Aufblähung der Regierung auslösen würden. Unter anderem: ein weiteres Plus für jene Partei und jenen Spitzenkandidaten, die sie bzw. den sie von der Macht fernhalten wollen.