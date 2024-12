Darum geraten sich die meisten Paare in die Haare

Noch nie einen Streit gehabt

Bei frisch verliebten Pärchen führt Eifersucht mit Abstand am häufigsten zu Unmut. Neun Prozent der Paare aus Oberösterreich gaben überhaupt an, noch nie einen Streit gehabt zu haben. Gleich viele Befragte gaben an, dass übermäßiger Alkoholkonsum zum Streit mit dem Partner führt. Was uns allerdings auszeichnet und auch von den anderen Bundesländern unterscheidet, ist, dass es Oberösterreichern am leichtesten fällt, sich zu entschuldigen.