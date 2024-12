Pizza-Lieferantin sticht 14 Mal auf Schwangere ein

Die schwangere Melinda Irizarry bestellte das Essen, um den fünften Geburtstag ihrer Tochter zu feiern. Sie drückte der Pizza-Botin einen 50 Dollar-Schein in die Hand. „Mit dem ist sie dann einfach weggegangen. Weil ich ihr aber nicht so viel Trinkgeld geben wollte, habe ich verlangt, dass sie mir Wechselgeld herausgibt!“, so die Mutter.