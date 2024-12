Die besten Partys der Stadt zum Jahreswechsel

In Wien gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 2025 willkommen zu heißen. Allen voran am Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt. Acht Bühnen mit unterschiedlichen Musikrichtungen, Walzer-Tanzkurs am Graben und Kinderunterhaltung am Neuen Markt. Um 14 Uhr geht es los. Hunderttausende Besucher werden erwartet. Alleine am Christkindlmarkt am Rathausplatz wurden heuer 2,8 Millionen Gäste gezählt.