Werden Sie an den Feiertagen bloß nicht krank!

„Darüber hinaus sind die Notarztdienste in ganz Kärnten besetzt.“ Außerdem werde in unseren Krankenanstalten – auf welche Patienten, die eigentlich nur einen Hausarzt bräuchten, ausweichen müssen – so vorausschauend geplant, dass auch Feiertagsdienste kein Problem darstellen würden. Dabei hieß es in der Vergangenheit noch, die Spitäler müssten entlastet werden – vor allem in Zeiten, in der die echte Influenza und teilweise schwere grippale Infekte sowie Covid-19 kursieren ...