Zu Weihnachten fehlen wieder viele Hausärzte

Eine Großstadt ohne Hausarzt

Was vielleicht zufriedenstellend klingen mag, hat jedoch einen klaren Haken, wenn man sich die Bevölkerungszahlen anschaut. In Kärnten leben - laut aktuellem Statik-Handbuch des Landes - 568.984 Menschen. Alleine in Klagenfurt und Villach sind 169.467 Personen gemeldet - was also 29,78 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Rechnet man dann noch die restlichen Gemeinden dazu, die keine hausärztliche Versorgung über die Feiertage haben, sieht die Lage noch schlimmer aus.