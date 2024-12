Rund um Silvester hat die Kunst ihren Auftritt

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am 28. Dezember um 15.30 Uhr in der Bindergasse. Ab 16 Uhr kann man dann die Skulpturen von Daniel Bucur und die Malereien von Florentina Bucur und Iulia Ionce, sowie Lucja Radwan direkt in der Bindergasse, Malereien und Skulpturen bei Michael Csokay auf der Gerichtswiese und die Keramik von Ulrike Paulitsch in der Neubaugasse bewundern. Barbara Pittnauer lädt dazu ein, ihre Fotografien zu bestaunen, Irmgard Brunner zeigt genähte Unikate und Sabine Föserl präsentiert ihre Werkstücke. Wo? Die drei Damen haben sich in der Zeile 15 zusammen getan, um ihre Kunst gebündelt anzubieten. In der Summakuchl zeigt noch Elisabeth Gabriel ihre Werke. Geöffnet ist an beiden Tagen von 16 bis 20 Uhr. Am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr kann man auch die Zuckerkunst von Adi Lunzer im kleinen Museum im Kaffeehaus bewundern – und natürlich auch eine kleine Rast bei Kaffee und Kuchen machen.