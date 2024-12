Betrunkener kracht in Familien-Pkw: vier Verletzte

Am Abend des Christtages – kurz vor 21 Uhr – war ein 36-jähriger Villacher mit seinem Fahrzeug auf dem Mühlenweg in Richtung St. Martin in Villach unterwegs, als er plötzlich im Bereich des Friedhofs in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor: „Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der eigenen Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw“, schildert die Polizei.