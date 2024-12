Hand ragte aus Schnee: Mann befreite sich selbst

Buchstäblich mit links hat sich ein Mann am Christtag aus einer Lawine befreien können. Nachdem ihn gegen 14.20 Uhr eine Lawine am Madlochjoch bei Lech (Bezirk Bludenz) etwa 500 Meter mitgerissen und komplett verschüttet hatte, ragte nur noch die linke Hand des 40-Jährigen in die Luft.