Traurige Feiertage: Amt nimmt Mutter Kinder weg

Die „Krone“ hat vor einem Jahr über den Kampf der Wienerin um ihre Kinder berichtet und damit das Tabu-Thema Kindesabnahmen an die Öffentlichkeit gebracht. Seitdem melden sich immer wieder verzweifelte Eltern aus allen Landesteilen, die ihre Kinder zurückhaben wollen, aber an den „übermächtigen“ Jugendämtern scheitern. Die Politik schaute bisher weg, niemand will an dieses heikle Thema anstreifen. Das Wiener Jugendamt reagierte auf die Berichterstattung der „Krone“ heftig.