Der Nachtgastronomie fehlen immer mehr Feierwütige

„Stille Nacht“ hieß es dieses Jahr in vielen Discos nicht nur im Advent. Fast zwei Jahre musste die Nachtgastronomie während der Corona-Pandemie geschlossen halten, ein Comeback ist allerdings bisher noch nicht immer gelungen. Alleine in den ersten drei Quartalen dieses Jahres schlitterten laut Kreditschutzverband 1870 in Oberösterreich zehn Bars- oder Diskotheken in die Insolvenz – doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr.