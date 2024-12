Mädchen aus Wels begleitet Papst Franziskus

Ludovica, sie wird von ihren Eltern begleitet, wird in ein oberösterreichisches Dirndl gekleidet sein, ebenso werden auch die anderen beteiligten Kinder aus aller Welt ihre landestypische Tracht tragen. Das Mädchen, Spross einer in Rom lebenden Auswandererfamilie, bereitet sich gerade in der deutschsprachigen Pfarre Santa Maria dell‘Anima auf die Erstkommunion im Frühling vor. Geplant ist, dass die Kinder Blumen tragen und diese gegen Ende der Feier gemeinsam mit Papst Franziskus dem im Petersdom aufgestellten hölzernen Jesuskind in der Krippe darbieten werden. „Als die Einladung dazu kam, zögerten wir keine Sekunde – denn so eine Möglichkeit gibt es sonst nie wieder“, so Ludovicas Eltern gegenüber Kathpress.