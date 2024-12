5000 Packerl für Schützlinge im Tierheim

Vielen Präsenten liegt eine Wunschkarte bei, die die Kinder den Tieren auch vorlesen: „Lieber Hund Zeus, wir wünschen dir mit diesen Leckerlis ein bisschen mehr Freude. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass du bald zu deiner ,Für immer’-Familie kommst. Diesen Wunsch senden wir ins Universum und glauben fest daran, dass er in Erfüllung geht. Danke auch an das tolle Team im Tierheim, das so viel für dich tut. Frohe Weihnachten! Klea, Goldi und Ela.“