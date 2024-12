Mit „Gailtaler Ras“ und Geschichte zum Preis

Mehr Objektivität

Philipp Sucher, der das am Klagenfurter Europagymnasium besucht hat, war durch Gespräche mit seinem inzwischen verstorbenen Großvater auf sein VWA-Thema gekommen. „Mein Großvater stammte von einem Bergbauernhof am Singerberg und war dort sowohl mit der GESTAPO als auch mit den Kärntner Partisanen konfrontiert. Aufgrund dieser Erlebnisse hielt er immer an der Idee eines freien und demokratischen Österreichs fest. Die Geschehnisse dieser Zeit hat er mir aus einem sehr objektiven Blickwinkel nähergebracht“, so Sucher.