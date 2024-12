Hier können Sie beim Drive-in sogar Geld abheben

Es gibt Drive-in-Apotheken und -Trafiken und wer gerne Fast-Food isst, kennt diese bequeme Bestell- und Abholmöglichkeit sicher auch. Nun zieht die Technik in die Welt der Banken ein. So errichtete die Sparkasse OÖ bei ihrer neuen Filiale in Enns einen Drive-in-Bankomaten. Rund um die Uhr haben hier Kunden außerdem Zutritt zu ihrem im Tresor verwahrten Schließfach – Roboter sei Dank.