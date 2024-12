Der letzte Gast im Wirtshaus war ein Straftäter

„Auf einmal seh‘ ich, dass da jemand liegt“

„Ich bin nach dem Aufstehen hinunter in die Gaststube. Das mach’ ich eigentlich immer. Dann habe ich gesehen, dass im Saal noch Licht brennt. Ich hab’ mir gedacht, dass meine Mitarbeiter vergessen haben, es auszudrehen und bin in den Saal hinein. Auf einmal seh’ ich, dass da jemand am Boden liegt und schläft. Ich hab’ versucht, den Mann aufzuwecken. Er war sehr betrunken“, erzählt Roither, der auch Zimmer vermietet, wie die Konfrontation mit dem ungewollten „Gast“ ablief: „Ich hab’ ihn gefragt, was er da will. ,Ja, schlafen’, hat der Typ gesagt. Ich hab’ gesagt, dass das so nicht geht und dass das Hausfriedensbruch ist. Dann wollte ich wissen, wer er ist. Er hat mir seine Brieftasche gegeben, aber da war kein Ausweis, drin und auch kein Geld.“