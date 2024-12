Wirt ertappte Einschleichdieb auf „Herbergssuche“

Ein Gastwirt aus Herzogsdorf verständigte am 20. Dezember 2024 gegen 6.20 Uhr früh die Polizei und gab an, dass er soeben in seinem Gasthaus einen unbekannten Mann vorgefunden hatte. Dieser dürfte dort genächtigt und etwas konsumiert haben. Als er ihn ertappte, sei der Mann geflüchtet.