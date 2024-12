Die Traumata der Kinder aus Assads Folterkellern

„Der Junge weiß nicht, was ein Keks ist, oder ein Vogel, oder ein Baum“, sagt Omar al Omar, Psychologe von „Ärzte ohne Grenzen“ in einem Krankenhaus in Salqin, unweit der syrisch-türkischen Grenze. „Er kennt keine Straßen, keine Spielzeuge. Acht Jahre seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht. Acht Jahre, in denen er gesehen hat, wie seine Mutter gefoltert und sexuell missbraucht wurden.“