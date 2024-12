KTM: Mehrheit an Luxusmarke steht nun zum Verkauf

Immo-Firma realisierte unter anderem „House of Brands“ in Munderfing

Außerdem sagt sich KTM auch von den 49 Prozent der Pierer Immoreal GmbH los, die hinter den Betriebsimmobilien der Pierer-Gruppe steht. So wurde von der Firma mit Sitz in Wels das „House of Brands“ in Munderfing realisiert oder auch das Produktionswerk für Pankl High Performance in Kapfenberg.