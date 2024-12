„Erleichtert!“ KTM atmet nach Etappensieg auf

Das grüne Licht für die Fortführung der drei in die Insolvenz geschlitterten Gesellschaften von KTM ist da – doch wie geht es jetzt weiter? Fakt ist: Der Motorradhersteller braucht dringend frisches Geld, hat dazu die Investmentbank Citigroup zur Unterstützung an Bord geholt. Auch Bajaj Auto aus Indien, bereits an der Seite von Stefan Pierer Mit-Eigentümer, machte bereits ein Angebot.