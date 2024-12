Erst auf knapp 7000 Meter, dann noch ein Trailrun

An sich ist die Osttirolerin aus Virgen erblich vorbelastet. Papa Erwin Mariacher, Bergführer und pensionierter Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Lienz, genießt den Ruf eines exzellenten Alpinisten. Kein Wunder, dass er seine Tochter schon früh mit in die Osttiroler Berge genommen hat. Freilich – es dauerte viele Jahre, ehe die heute 33-Jährige am Berg durchstartete.