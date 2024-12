Klimaplan beschlossen und nach Brüssel geschickt

Das Klimaschutzministerium hat den endgültigen österreichischen Klimaplan (NEKP) an die EU-Kommission in Brüssel übermittelt und die Rückfragen beantwortet. Der Plan wurde laut Ministerium am Dienstag per Umlaufbeschluss des Ministerrats beschlossen und zeichnet Österreichs Pfad zum Klimaziel 2030 vor. Das EU-Vertragsverletzungsverfahren sollte nun eingestellt werden.