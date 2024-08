Licht und Schatten im türkis-grünen Klimaplan

Auch Fridays For Future nimmt die kommende Regierung in die Pflicht. „Unser Jahrzehnt ist das Entscheidende, um gutes Leben in Österreich zu sichern. Bis 2030 muss Österreich die eigenen Emissionen um knapp die Hälfte reduzieren. Egal wer in der Regierung sitzt, es besteht jetzt schon ein klarer Regierungsauftrag. Die kommende Regierung ist die letzte, welche das Erreichen der nationalen Klimaziele noch retten kann – wir stehen vor einer klimapolitischen Weggabelung. Darum braucht es jetzt im Wahlkampf einen Wettstreit der besten Lösungen“, so Fridays-For-Future-Sprecherin Emma.