Wegen Migration: „Wien drohen No-Go-Areas“

Wiederkehr: „Sagen wir schon immer“

Für Integration und Bildung in Wien sind die Neos unter Vize-Bürgermeister und Stadtrat Christoph Wiederkehr. Dieser stimmt der Kritik vollinhaltlich zu. „Matthias Strolz sagt, was wir schon immer sagen. Wir warnen schon lange davor, dass es in Wien Probleme gibt, sowohl in den Schulen wie im Zusammen leben“, so Wiederkehr auf „Krone“-Anfrage.