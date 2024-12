Auto kollidiert mit E-Scooter-Fahrer

Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Pkw auf der L190 von Bregenz kommend in Richtung Dornbirn unterwegs. Auf Höhe der Trafik in Dornbirn Schwefel querte plötzlich ein E-Scooter-Lenker die Straße, eine Kollision zwischen Auto und Scooter ließ sich nicht mehr verhindern.