Bursche raste mit 172 km/h: „Musste zur Schule“

Er und seine Kollegen sind auf dem Weg in die Berufsschule und sehr spät dran – so rechtfertigte sich ein 18-jähriger Linzer, als er am Sonntag von der Polizei in Neufelden (OÖ) gestoppt wurde. Der junge Probeführerscheinbesitzer war mit 172 km/h über die Bundesstraße gebrettert.