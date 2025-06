Fleißiger Pfuscher soll Arbeitslose kassiert haben

Der Elektriker soll nämlich den Vogel abgeschossen haben: Ihm wird vorgeworfen, er habe stolze 15 Monate lang – von Februar 2023 bis Juni des Vorjahres – Arbeitslosengeld, beziehungsweise Notstandshilfe bezogen. Was das Arbeitsmarktservice dabei nicht wusste: Der Beschuldigte war währenddessen weiterhin selbstständig in seinem Beruf tätig. Er hatte mit Elektromaterial gehandelt und Elektroinstallationen ausgeführt – so sieht es zumindest die Linzer Staatsanwaltschaft. All das, während er vom Staat 14.600 Euro an Hilfen kassiert haben soll, so die Anklage.