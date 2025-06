Er ist das blaue „Superhirn“ für die Gesundheit

Es ist eine Vorbereitung auf die Wahl: Neben den Themen Sicherheit und Asyl meldete sich FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner zuletzt immer öfter in Wirtschaftsfragen zu Wort. Der Jurist hat in seinem Stab Leute sitzen, die in dieser Frage höchste Kompetenz haben, etwa den Nationalratsabgeordneten Arnold Schiefer, der fast Finanzminister geworden wäre.