„Passt auf euch auf, da ist jemand unterwegs!“

Sie hatten gedacht, sie seien sicher oder zumindest uninteressant – doch in der Nacht auf Sonntag änderte sich alles in der Bäckerei Enser in Ried im Innkreis. „Wir sind eine kleine Familienbäckerei in einer belebten Gasse in der Altstadt. Neben uns ist ein Juwelier. Dass jemand bei uns einbricht, hätten wir nie gedacht“, so Bäckerin Uli Enser. Und doch wurde der Traditionsbetrieb, den die Mutter zweier erwachsener Töchter mit Ehemann Wolfgang führt, in der Nacht auf Sonntag von zwei Einbrechern heimgesucht.