„98 Prozent der Taxler wollen Sex mit uns“

Im Alltag sind sie Männer, in der Nacht werden Andreas und Martin zu Frauen. Was steckt hinter ihrer Verwandlung? Wie reagieren Freunde und Bekannte? Und vor wem mussten sie sich nach Auftritten schon öfter in Acht nehmen? Die „Krone“ ist eingetaucht in die berührende Welt der beiden Dragqueens.