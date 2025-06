Mann (53) zog vor einem Lokal in Bad Ischl blank

Einem Einheimischen (53) dürfte am Sonntag in Bad Ischl die Hitze offenbar allzu sehr zu Kopf gestiegen sein. Vor einem Lokal pöbelte er Gäste an, entblätterte sich und stieg in einen Brunnen. Die Polizei wurde alarmiert. Doch als diese eintraf, war der Nackte schon weg. Dank Fotos gelang es aber, ihn auszuforschen.