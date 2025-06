Warum beim Berg-EM-Lauf auch ein Bauer jubelte

Bei der Tempohatz in Landshaag hatte er noch eindrucksvoll den Uraltrekord von Andreas Gangl gebrochen, beim zweiten in Österreich stattfindenden Bergeuropameisterschaftslauf in Julbach war David Datzer aber nur als Zuschauer dabei. Der bittere Grund: Nur drei Tage nach dem fabelhaften Auftritt in OÖ verletzte sich die Bayer schwer, musste, nachdem er bei einem Rennen in der Slowakei von einem zuvor verunfallten Motorrad abgeschossen wurde, an der Wirbelsäule operiert werden.